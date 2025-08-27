Novak Djokovic recordó a Del Potro al revelar cuál fue el peor momento de su carrera: "Sentí que..."

Novak Djokovic habló sobre su extensa trayectoria en el tenis y reveló cuál fue el peor momento que tiene como figura a Juan Martín Del Potro.

Novak Djokovic (7°) sigue demostrando que a pesar de tener 38 años, su experiencia está vigente. En su encuentro de primera ronda en el US Open, el último Grand Slam de la temporada, el serbio venció de manera contundente al local Learner Tien en sets corridos por 6-1, 7-6 (3) y 6-2.

De todas maneras, el máximo ganador de Grand Slams (24 en total) y de Masters 1000 (39) sabe que está muy por detrás de los dos grandes candidatos a llevarse el título en New York: Jannik Sinner (1°) y Carlos Alcaraz (2°). A pesar de que el nivel de los dos jóvenes están por las nubes, Nole nunca se da por vencido y sigue imponiendo resistencia ante la nueva camada.

No obstante, en los últimos torneos, el serbio no ha logrado llevarse ningún título importante y cada vez que pierde tiene su manera particular de reflexionar y aprender nuevas lecciones: “Después de perder, necesito aislarme. Es mi modo de procesar, de entender lo que ocurrió sin voces externas. Muchas veces sentí que el público apoyaba más a mi rival. Aprendí a imaginar que los cánticos eran para mí, a convertir esa energía en combustible. El juego interior es el verdadero reto“, sentenció en diálogo con el podcast de Jay Shetty.

Novak Djokovic reveló el peor momento de su carrera y mencionó a Del Potro Del Potro en el centro de la escena y Djokovic, detrás: un reflejo del domingo. Foto: archivo Del Potro en el centro de la escena y Djokovic, detrás: un reflejo del domingo. Foto: archivo

Como gran tenista que es, fue y será, Novak Djokovic tuvo uno de sus peores momentos durante su exitosa carrera y eso fue tras perder ante Juan Martín Del Potro en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Río 2016 por doble 7-6: “El peor momento de mi carrera fue en los Juegos Olímpicos de Río, cuando perdí con Del Potro. Fue un partido muy emocional, tenía el apoyo de todo el público y probablemente estaba en el pico de mi carrera. Ya tenía todos los Grand Slams y sentía que no perdía una pelota. Sentí que todo mi mundo colapsó”, aseguró.