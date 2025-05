Miguel Russo pone la plata y rescinde contrato con San Lorenzo: cuándo asume en Boca

Las duras declaraciones de Lopardo contra Miguel Russo

El dirigente, que ya sabía que se venía la salida, no ocultó su bronca: “Yo le pregunté el viernes y me dijo que no. Ayer también le creí. Si lo veo en Boca me voy a dar cuenta que no me dijo la verdad, y lo lamento por él”. Además, fue tajante: “Decidió irse, nada más. Está en su derecho, pero esto nos hizo mucho daño”.