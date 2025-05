La durísima advertencia de Lopardo a Russo tras su renuncia en San Lorenzo para ir a Boca: "Si no pone la plata..."

Miguel Ángel Russo todavía no firmó con Boca, pero el escándalo por su salida de San Lorenzo ya está al rojo vivo. Esta vez fue Julio Lopardo, vicepresidente primero y actual hombre fuerte del club, quien apuntó con todo contra el entrenador y dejó frases explosivas.

“Si Russo no pone plata se va a tener que quedar sin trabajar”, lanzó sin filtro, en medio de las negociaciones para destrabar la desvinculación del DT. En charla con Universo Azulgrana, Lopardo dejó claro que en Boedo sienten que el momento de las charlas con Boca fue una falta de respeto que afectó al equipo: “Se nos hizo un daño. Alguien tiene que pagar”.

El dirigente reconoció que el propio Russo no rompió los códigos, pero advirtió que la filtración lo perjudicó y terminó generando un golpe anímico en el plantel justo antes de la semifinal con Platense: “Al equipo le faltó un 10% de esfuerzo y no sé si fue por lo de Boca. Le afectó lo que pasó, es lógico”.

Además de su enojo con el DT, también le pegó a Marcelo Moretti, presidente licenciado por el escándalo de supuestas coimas. "No me molesta que hable con técnicos, pero el que decide soy yo", dijo. Y sobre su presencia en el estadio el fin de semana pasado, fue contundente: "Yo no quería que esté en el palco y punto. Después, si quiere ir a la tribuna, que vaya”.

"San lorenzo debe darle un cierre a la situacion de Moretti. Una mirada de sentido comun dice que es imposible que pueda volver"



Lopardo afirmó que él es quien está al mando y no quiere que Moretti interfiera en la toma de decisiones: “Yo cumplí en sacarlo para no comprometer a la gente. Si algún día quiere volver, que haga lo que quiera. Mientras esté yo, la firma y las decisiones las tomo yo”.

Respecto al futuro entrenador, avisó que no va a esperar mucho. “Este fin de semana lo vamos a anunciar. No me gusta demorar estas cosas porque se empieza a nombrar a cualquiera. Yo ya tengo una idea”, remató.