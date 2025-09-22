Miguel Ángel Russo se hace nuevos estudios médicos: cómo está su salud

Tras el 2-2 con Central Córdoba, Miguel Russo ingresó esta mañana a la clínica Fleni. A principios de mes estuvo internado tres días por una infección urinaria.

El DT de Boca está en una clínica por controles, tras haber estado internado hace dos semanas. El plantel xeneize tiene el lunes libre, tras el 2-2 ante Central Córdoba.

El empate 2-2 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera quedó rápidamente en un segundo plano en Boca. Este martes por la mañana, Miguel Ángel Russo ingresó a la clínica Fleni para realizarse nuevos estudios médicos.

Según informó el periodista Leandro “Tato” Aguilera en TyC Sports, el DT de Boca presenta un cuadro de deshidratación y debió ser atendido: “Lo más importante es Miguel Ángel Russo. Le están haciendo estudios porque lo han encontrado deshidratado nuevamente. Es un proceso que termina siempre con el suero para hidratarlo y también los estudios tienen que ver con el calcio para ver cómo se encuentra. Esperemos que esto sea algo diurno y pueda irse a su casa para descansar”.

Miguel Ángel Russo fue hospitalizado para nuevos chequeos médicos Leandro Tato Aguilera sobre el estado de salud de Russo Leandro Tato Aguilera sobre el estado de salud de Russo<> TyC Sports

A principios de este mes, Russo ya había estado internado durante tres días por una infección urinaria, en el marco de un tratamiento que viene realizando por su enfermedad.

Aguilera amplió la información sobre el presente del técnico: “Disfruta y le encanta lo que hace, pero lo han encontrado débil y tenía un estudio programado que se lo están realizando en estos momentos”.