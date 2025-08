¿Miguel Ángel Russo patea el tablero en Boca? La osada prueba táctica que hará con Leo Paredes

El Boca de Miguel Ángel Russo tiene una semana para preparar lo que será una verdadero final en el clásico ante Racing el próximo sábado 9 de agosto a las 16:30 en La Bombonera. Luego de la eliminación en 16vos de final de la Copa Argentina y de no poder sumar de a tres en las primeras jornadas del Clausura, el Xeneize irá en busca de cortar la racha de 11 partidos sin triunfos ante la Academia de Gustavo Costas.

Pensando en lo que será ese encuentro, el DT ya sabe que no podrá contar con Luis Advíncula, quien sigue lesionado y parece no llegar a estar al 100% para el encuentro. Sin embargo, lo que sí tiene definido es que Leandro Paredes volverá a ser titular, pero en esta ocasión parece que no lo hará jugando de mediocampista defensivo (número 5).