Tras la pelea, Russo apartó del plantel de Boca a Rojo, Saracchi y Lema: el impensado integrante que les comunicó la decisión

En la jornada del martes, el entrenador se reunió con los jugadores para hacer autocrítica y tratar de revertir el flojo presente del Xeneize, aunque dejó afuera de la charla a los futbolistas que no fueron citados para jugar ante el Globo y la decisión fue comunicada por Claudio Úbeda, el ayudante de Russo . El que se tomó mal esto fue Marcos Rojo , que tuvo un encontronazo con el cuerpo técnico , los insultó y se fue de Ezeiza sin entrenarse.

Ante otro episodio de indisciplina del ex Estudiantes (ya habían tenido una discusión en el Mundial de Clubes que lo terminó de marginar del equipo), Miguel Ángel Russo tomó una terminante decisión: apartó a Rojo del plantel y ya no compartirá vestuario ni entrenamientos con sus compañeros. No obstante, también hay otros dos futbolistas que seguirán el mismo camino.