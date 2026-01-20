"Mi sueño es jugar en San Lorenzo": firmó contrato en la playa con un equipo chileno, ¡pero quiere romper e irse al Ciclón!

Sin vueltas y con una postura extrema, el futbolista expuso su deseo y sacudió el mercado de San Lorenzo.

El mediocampista de 37 años, que había sido presentado hace apenas tres semanas como refuerzo de Unión Española de Chile, se ofreció para jugar gratis en San Lorenzo. Foto: captura de video.

“Quiero jugar gratis en San Lorenzo. No quiero plata, yo quiero jugar en el Gasómetro”, la frase retumbó fuerte en el Bajo Flores. Y, redoblando la apuesta, fue más allá: “Quiero que me vea un mes Damián Ayude y si él cree que no estoy apto, me voy solo. No quiero plata, solo me interesa jugar en San Lorenzo”.

Las declaraciones de Emiliano Vecchio al medio partidario Mundo Azulgrana hicieron bastante ruido en el Nuevo Gasómetro, pero más aún del otro lado de la Cordillera de los Andes. No es para menos: a fines de diciembre Vecchio había firmado -desde sus vacaciones en la playa- su vuelta a Unión Española, equipo que actualmente milita en la segunda división del fútbol trasandino, pero desde Chile informan un fuerte cortocircuito con el gerente deportivo Sabino Aguad.

A fines de diciembre, Vecchio había firmado su contrato con Unión Española en la playa y ahora se ofreció para jugar gratis en San Lorenzo. La situación escaló luego de un amistoso ante San Luis, en el que el volante no fue convocado. Tras ese encuentro, el entrenador Gonzalo Villagra fue contundente: "Desde mi punto de vista, no está en condiciones de ser citado. Se ha tenido que ausentar de algunos entrenamientos por diversos motivos". Sus palabras expusieron el quiebre interno.

Ante la posibilidad concreta de rescindir su contrato en Chile, Vecchio volvió a mirar al fútbol argentino. En el país tuvo pasos destacados por Racing y Rosario Central, aunque su último club fue Defensores de Belgrano, donde también se fue en conflicto tras disputar 21 partidos.