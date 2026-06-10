Mendoza arrasa en el Argentino: los cuatro equipos lideran sus zonas y sueñan con los cuarto

Las horas de ruta, las rifas, las ferias de platos y los esfuerzos familiares empiezan a encontrar recompensa en Gualeguaychú. Tras la segunda jornada del Campeonato Argentino Juvenil Femenino de hockey sobre patines, Mendoza no solo mantiene intactas sus aspiraciones: domina el torneo.

El dato no deja de llamar la atención. Los cuatro equipos mendocinos que participan de la competencia llegan a la última fecha de la fase de grupos como líderes de sus respectivas zonas y con serias posibilidades de clasificarse a los cuartos de final.

En una disciplina donde Mendoza suele marcar el rumbo, las juveniles volvieron a demostrar por qué la provincia sigue siendo una referencia nacional.

En la Zona A, Maipú Giol protagonizó uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Las maipucinas derrotaron 3 a 2 a Paraná Rowing en un duelo intenso y equilibrado que las dejó como líderes del grupo.

Ahora deberán ratificar su gran presente cuando enfrenten a Huracán en la última fecha, con la posibilidad concreta de quedarse con el primer puesto y avanzar a la siguiente instancia.

Godoy Cruz mira a todos desde arriba

En la Zona B, Godoy Cruz volvió a responder con autoridad. El Bodeguero superó 2 a 0 a Comunicaciones y alcanzó los seis puntos, puntaje ideal que lo ubica en la cima de las posiciones.

El conjunto tombino afrontará este miércoles un examen de alto voltaje frente a SEC de San Juan. Sin embargo, la ventaja obtenida en las primeras dos fechas le permite llegar con tranquilidad: un empate será suficiente para asegurar su clasificación entre los ocho mejores equipos del país.

IMPSA sigue firme en una zona muy pareja

La Zona C es probablemente la más equilibrada del campeonato y allí IMPSA continúa dando pelea.

El Metalero igualó 1 a 1 frente a Valenciano de San Juan en un encuentro muy disputado y mantiene el liderazgo del grupo.

La definición llegará ante el local Independiente de Gualeguaychú, un rival que buscará hacerse fuerte ante su gente. Para las mendocinas, un empate alcanzará para asegurar el boleto a la próxima ronda.





murialdo en el Argentino

Murialdo, la gran sorpresa

Si hay un equipo que está rompiendo pronósticos en este Argentino es Leonardo Murialdo.

Las Canarias llegaban con algunas irregularidades en el torneo local, pero en Entre Ríos mostraron una versión totalmente distinta. Tras ganar en el debut, este martes consiguieron un valioso triunfo por 2 a 1 frente a Bancaria de San Juan y quedaron como líderes de su grupo.

Ahora tendrán por delante a Vélez en una verdadera final. Con un empate les alcanzará para asegurar su lugar entre los ocho mejores del certamen.

El día de las definiciones

Este miércoles será una jornada decisiva. Los nervios aparecerán, las calculadoras comenzarán a trabajar y cada gol puede modificar el destino de los equipos.

Pero Mendoza llega en una posición privilegiada.

Los cuatro representantes provinciales dependen de sí mismos para avanzar y todos lideran sus respectivas zonas. Una situación que refleja no solo el talento de las jugadoras, sino también el enorme trabajo que realizan clubes, entrenadores y familias para sostener una de las disciplinas más exitosas del deporte mendocino.

La fase de grupos entra en su capítulo final. Y Mendoza, una vez más, quiere escribirlo como protagonista.