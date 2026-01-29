"Me parece irrespetuoso": Djokovic explotó por una pregunta tras pasar a semis del Abierto de Australia

Luego de su triunfo en los cuartos de final, Djokovic confrontó a un periodista que le hizo un planteo incómodo y errado en conferencia de prensa.

El serbio (4° del Ranking ATP) buscará cortar una sequía casi inédita de 2 años sin títulos de Grand Slam, de los que no gana ninguno desde Estados Unidos en 2023. En la penúltima instancia lo espera el número 2 del mundo, Jannik Sinner, mientras que en la otra llave se verán las caras Carlos Alcaraz (1°) y Alexander Zverev (3°).

La pregunta que incomodó a Novak Djokovic La pregunta que incomodó a Novak Djokovic Durante la conferencia de prensa posterior a la victoria de ayer, se produjo un incómodo momento cuando un periodista, queriendo consultarle a Nole por sus históricas rivalidades con Roger Federer y Rafael Nadal en contraste con el dominio actual de Sinner y Alcaraz, formuló mal la pregunta: "En el principio de tu carrera perseguías por los títulos a Roger y Rafa, y ahora, en el final, estás persiguiendo a Jannik y a Carlos...", comenzó el planteo.

"¿Estoy persiguiendo a Jannik y a Carlos? Así que siempre soy el perseguidor y nunca soy perseguido...", lo interrumpió Djokovic, sin dejarlo terminar. "Bueno, en el, medio ganaste 24 Grand Slams...", reconoció entre risas el cronista. "Gracias, vale la pena decirlo a veces, ¿no?", retrucó el máximo ganador de todos los tiempos.

Entonces, procedió a remarcarle al periodista el error de su pregunta: "Me parece un poco irrespetuoso olvidarse lo que pasó entre el periodo en el que empecé persiguiendo a Roger y Rafa y ahora, que supuestamente persigo a otros. Hubo unos 15 años en los que yo dominé los Grand Slams. Creo que es importante poner eso en perspectiva", sostuvo.