"Me parece irrespetuoso": Djokovic explotó por una pregunta tras pasar a semis del Abierto de Australia
Luego de su triunfo en los cuartos de final, Djokovic confrontó a un periodista que le hizo un planteo incómodo y errado en conferencia de prensa.
Novak Djokovic consiguió este miércoles pasar a semifinales del Abierto de Australia. En un duelo de cuartos de final ante Lorenzo Musetti en el que había perdido los primeros dos sets, se quedó con el triunfo en el tercero luego de que su rival debiera abandonar abruptamente por una lesión. Así, logró meterse entre los 4 mejores del torneo.
El serbio (4° del Ranking ATP) buscará cortar una sequía casi inédita de 2 años sin títulos de Grand Slam, de los que no gana ninguno desde Estados Unidos en 2023. En la penúltima instancia lo espera el número 2 del mundo, Jannik Sinner, mientras que en la otra llave se verán las caras Carlos Alcaraz (1°) y Alexander Zverev (3°).
La pregunta que incomodó a Novak Djokovic
Durante la conferencia de prensa posterior a la victoria de ayer, se produjo un incómodo momento cuando un periodista, queriendo consultarle a Nole por sus históricas rivalidades con Roger Federer y Rafael Nadal en contraste con el dominio actual de Sinner y Alcaraz, formuló mal la pregunta: "En el principio de tu carrera perseguías por los títulos a Roger y Rafa, y ahora, en el final, estás persiguiendo a Jannik y a Carlos...", comenzó el planteo.
"¿Estoy persiguiendo a Jannik y a Carlos? Así que siempre soy el perseguidor y nunca soy perseguido...", lo interrumpió Djokovic, sin dejarlo terminar. "Bueno, en el, medio ganaste 24 Grand Slams...", reconoció entre risas el cronista. "Gracias, vale la pena decirlo a veces, ¿no?", retrucó el máximo ganador de todos los tiempos.
Entonces, procedió a remarcarle al periodista el error de su pregunta: "Me parece un poco irrespetuoso olvidarse lo que pasó entre el periodo en el que empecé persiguiendo a Roger y Rafa y ahora, que supuestamente persigo a otros. Hubo unos 15 años en los que yo dominé los Grand Slams. Creo que es importante poner eso en perspectiva", sostuvo.
"No siento que esté persiguiendo a nadie. Roger y Rafa siempre van a ser mis grandes rivales y siento un gran respeto por lo que están y seguirán haciendo Jannik y Carlos por los próximos 10, 15 o 20 años. Es un ciclo natural. Es bueno para el deporte que aparezcan estas rivalidades", sentenció finalmente Djokovic, respondiendo, ahora sí, el sentido original de la consulta.