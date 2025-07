Mauricio Pellegrino, DT de Lanús, puso el grito en el cielo por el penal que le dieron a Central: "Pido que..."

Lanús no levanta cabeza en el torneo Clausura. El equipo comandado por Mauricio Pellegrino sumó su segunda derrota al hilo tras caer por la mínima ante el Rosario Central de Ángel Di María en La Fortaleza. No obstante, en ambos encuentros, al Granate lo perjudicaron con groseros fallos arbitrales que derivaron en las jugadas de los goles.

Mauricio Pellegrino explotó contra el arbitraje por el polémico penal

Ante ello, Mauricio Pellegrino salió a hablar en conferencia de prensa y se refirió a la polémica jugada que cambió el encuentro en el Néstor Díaz Pérez: "Creo que las jugadas de penal tienen que ser contundentes. Pido que la tecnología ayude en este tipo de situaciones. ¿Sino para qué está? No me gusta hablar de otros partidos, pero el otro día a Central le cobraron un agarrón y hoy a (Agustín) Cardozo no. Hay cosas que están pasando que se tienen que revisar", comenzó.