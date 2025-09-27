Marista se coronó campeón del Torneo del Interior

El rugby mendocino está de fiesta gracias a la coronación del Marista Rugby Club , que se consagró campeón del Torneo del Interior Copa Zurich 2025 , la competencia más federal del país. Lo hizo tras vencer por 27-7 al Jockey Club de Córdoba en una final que ganó desde principio a fin.

El encuentro se jugó este sábado por la tarde en la cancha de Marista , luego de que la Unión Argentina de Rugby (UAR) le otorgase la localía al club mendocino, por terminar en la mejor posición durante la fase regular del torneo.

Marista , que tiene muchos títulos de la Unión de Rugby de Cuyo, había obtenido el Torneo Nacional en 1973 cuando tenía otro formato. Hasta hoy no había obtenido el Torneo del Interior y de hecho se quedó en las puertas dos veces: una en 2019 cuando cayó en la final ante Gimnasia y Esgrima de Rosario y otra en la primera final de este torneo, en 1998, cuando el campeón fue el rival de este sábado. Una suerte de revancha, 27 años después.

Marista RC durante la final del Torneo del Interior.

Maristas RC accedió a la final luego de superar al Club Atlético Estudiantes de Paraná , Entre Ríos, por las semifinales del torneo. Fue 33 a 24 en su propio estadio. Venía de derrotar en cuartos de final al Tala RC, también de Córdoba, por 26 a 3 en los cuartos de final.

Se impuso como el mejor del torneo en una fase de grupos en la que enfrentó a Tucumán Lawn Tennis dos veces, Palermo Bajo dos veces y Gimnasia y Esgrima de Rosario una vez.

El Jockey Club de Córdoba, por su parte, avanzó al juego decisivo tras vencer al máximo ganador del certamen, Duendes de Rosario, por 41 a 27. El partido se definió en tiempo extra, luego de un empate en 24 durante los 80 minutos reglamentarios. En cuartos de final venció a Córdoba Athletic y en fase de grupos enfrentó dos veces a Los Tordos, con una victoria y una derrota para el equipo mendocino.

Cabe destacar que el Jockey Club de Córdoba viene de disputar la final del Torneo del Interior 2024, cuando también cayó ante el Tucumán Lawn Tenis, final que marcó el regreso con título al rugby argentino para el experimentado ex Los Pumas, Nicolás Sánchez.

Noticia en desarrollo...

Marista se consagró campeón del Torneo del Interior.

