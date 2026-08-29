Marista dio vuelta el clásico, venció a Los Tordos y se subió a la cima del Cuyano

El clásico mendocino tuvo un desenlace inesperado. Marista reaccionó a tiempo, protagonizó una espectacular remontada y terminó derrotando a Los Tordos por 55-29, en La Carrodilla, por una nueva fecha del Top 8 Cuyano.

El comienzo había sido completamente favorable para la visita. Los Tordos salió decidido y durante los primeros minutos logró imponer condiciones, hasta sacar una ventaja de 19-0. Sin embargo, Marista consiguió descontar antes del descanso y se fue al entretiempo con el partido todavía abierto.

La segunda mitad mantuvo la paridad. Los dos equipos intercambiaron golpes y, con poco más de diez minutos por jugar, el marcador estaba igualado en 29. El clásico parecía destinado a definirse en los últimos instantes, pero allí apareció toda la contundencia de Marista.

Los Curas aceleraron en el tramo decisivo y marcaron cuatro tries consecutivos para transformar por completo el desarrollo del encuentro. La reacción terminó siendo contundente y el conjunto local cerró el partido con una diferencia de 26 puntos.

El 55-29 no solamente significó quedarse con uno de los clásicos más importantes del rugby mendocino. También tuvo un enorme valor para la tabla de posiciones: Marista sumó el triunfo y alcanzó los 34 puntos , quedando como único líder del certamen.

Los Tordos, que hasta esta jornada ocupaba la primera posición, cayó al tercer lugar con 31 unidades, mientras que Liceo aprovechó el resultado y quedó como escolta con 33 puntos luego de vencer como visitante a Universitario de San Juan por 45-36.

El resto de la fecha

La jornada también tuvo triunfos de Banco Mendoza y San Juan Rugby.

Banco Mendoza derrotó como visitante a Mendoza Rugby por 34-26 y sumó puntos importantes pensando en la clasificación a la próxima instancia.

Por su parte, San Juan Rugby superó 28-21 a Teqüe en General Ortega y se ubicó en el quinto puesto. El conjunto mendocino, en tanto, permanece en el último lugar de la tabla con apenas un punto.

Con el clásico ya en el bolsillo, Marista mira a todos desde arriba y vuelve a posicionarse como uno de los grandes candidatos a quedarse nuevamente con la corona del rugby cuyano.