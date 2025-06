Marcelo Gallardo confirmó que invitó a Cristiano Ronaldo a jugar en River y dio detalles de la charla que mantuvieron: "Lo pensó"

driussi-lesion-urawa.png Driussi se lesionó en el debut de River y se pierde el resto del Mundial de Clubes

Cómo fue la charla entre Marcelo Gallardo y Cristiano Ronaldo

“Tuve la suerte de dirigirlo en un partido que me invitaron a Arabia (fue contra el PSG de Lionel Messi). Me encontré no solo con un gran profesional, sino con una buena persona. Quedamos con una relación en estos meses”, explicó Gallardo en diálogo con ESPN, al ser consultado sobre si efectivamente había hablado con Cristiano.