Maravilla Martínez reveló la insólita manera en que llegaron al monto de US$ 122 millones para su cláusula: "Le dije a Milito 'poné...'"

Maravilla Martínez explicó cómo llegaron al valor de la cláusula

"Yo le dije a Diego Milito: 'Si lo hacemos por estos años que quedan, poné lo que vos quieras. Yo me quiero quedar en el club por más que me vengan a comprar. Yo firmo para quedarme. Así que poné lo que a vos te parezca'. Cuando llegué me dijeron el número que habían pensado, les dije que yo me quería quedar acá, así que lo hicieron ellos", reveló a continuación, dejando en claro la insólita manera en que dejó todo en manos del presidente del club.