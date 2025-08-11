Los tres jugadores que recuperó Miguel Ángel Russo en Boca y que podrían jugar ante Independiente Rivadavia

Tres piezas importantes del plantel de Boca volvieron a entrenar y se meten en la pelea por un lugar en el once para visitar a Independiente Rivadavia.

El plantel realizó una práctica de fútbol de unos 45 minutos, con participación de los que no sumaron minutos ante la Academia. Durante la semana, el DT seguirá probando variantes antes de definir la formación del Xeneize que intentará cortar en Mendoza la racha más negativa de su historia: 12 partidos sin ganar.

Boca Juniors recupera soldados: los tres jugadores listos para volver Figal y Costa Ayrton Costa y Nicolás Figal, las novedades en el entrenamiento de Boca. Prensa Boca Juniors El chileno Carlos Palacios dejó atrás las molestias en la rodilla y volvió a trabajar a la par del grupo. Después de su polémica salida del equipo en el ciclo actual de Russo, el ex Colo-Colo se perfila para reaparecer desde el inicio.

En defensa, Nicolás Figal y Ayrton Costa fueron exigidos físicamente y respondieron sin problemas. Ambos pelean un lugar en la zaga central, donde también está Marco Pellegrino, de buen rendimiento en el clásico.