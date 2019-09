Los Pumas vencieron a Tonga por 28 a 12 en su segunda presentación en el Mundial de Japón 2019 y en cuanto al juego no terminó de convencer dejando una sensación un poco amarga.

Lo positivo: la actitud que pusieron Los Pumas apenas comenzado el partido de buscar la victoria y los cuatro tries que permitieron obtener el punto bonus. Se rompió una racha de 10 derrotas seguidas, algo que estaba pesando en los hombros de los jugadores. En el juego se destacó el maul, ahí Montoya anotó dos tries.

El Debe: El flojo segundo tiempo, otra vez los argentinos tuvieron quince minutos para el olvido, desaprovechando pelotas en ataque, teniendo un tackle débil, mostrando lagunas, y no pudiendo ganar anotar ningún try en la segunda parte.

Tonga demostró ser un rival muy físico que juega al límite con tackles durísimos que los argentinos no pudieron sortear, nunca encontró espacios.

No se volvió a meter en el partido: el segundo tiempo fueron mas sombras que luces, no hubo claridad en el juego, se perdieron pelotas en ataque, los backs nunca se encontraron bien, principalmente los centros, no estuvieron en su mejor tarde.

Algunas decisiones en ataque no fueron las correctas, como las patadas al cajón de Tomás Cubelli, generalmente fueron intrascendentes, entregándole la pelota a los contrarios.

Dentro de todo el desorden en el juego se destacaron los tercera línea Marcos Kremer y Tomás Lezana, fueron los mas punzantes y ganaron metros en ataque. Y por supuesto la actuación de Julián Montoya, autor de tres tries, algo poco común en un hooker, demostrando que puede comenzar los partidos siendo titular.

Mucho por mejorar, queda una semana para el match ante los ingleses que definirá la suerte del equipo, tendrán que demostrar si están para meterse en cuartos de final en el torneo o volverse a casa sin superar la fase de grupos.