Los mejores memes de la bizarra campaña contra la piratería en la final del Apertura

Luego de ver esta secuencia surrealista que agarró desprevenido a todo el mundo, la transmisión oficial se interrumpió para que jugadores de ambos equipos recitaran a cámara el siguiente texto: "No permitas que nos roben el fútbol. Seguí los partidos por las señales y plataformas oficiales. No seas cómplice y decile no a la piratería".