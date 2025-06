Eduardo Domínguez puso en duda su continuidad en Estudiantes: "Han pasado situaciones que..."

Eduardo Domínguez puso en duda su continuidad en Estudiantes

Luego, al ser consultado por posibles refuerzos para la segunda mitad del año, Domínguez sorprendió con sus fuertes declaraciones: "Antes de hablar con Marcos Angeleri (director deportivo), primero tengo que pensar bien si voy a seguir o no. Han pasado algunas situaciones que no son de nuestro agrado. Cuando sos claro en lo que buscás, me parece que las cosas funcionan. Cuando las situaciones son confusas, tengo que evaluar a ver que situación puede suceder y a partir de ahí evaluar si estamos o no estamos", apuntó de manera contundente.