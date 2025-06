El futbolistas que debe volver a River tras vencerse el préstamo con su último equipo

Mientras el director técnico Marcelo Gallardo busca refuerzos para incorporar a River Plate de cara al próximo Mundial de Clubes, el club de Núñez recibió una noticia que no estaba en los planes de casi nadie en el universo millonario.

Adam Bareiro debe regresar a River Plate tras el vencimiento de su préstamo con el Al-Rayyan de Qatar. El club asiático ya le comunicó al Millonario que no hará uso de la opción de compra, por lo que el delantero paraguayo deberá volver al país, al menos momentáneamente.

Más allá del regreso formal, la realidad es que Marcelo Gallardo no lo tendría en cuenta para la segunda mitad del año. River tiene contrato con el delantero hasta diciembre de 2027, pero la intención del cuerpo técnico sería buscarle un nuevo destino en el próximo mercado de pases , ya que el DT apunta a incorporar otro centrodelantero.

Al Rayyan decidió no hacer uso de la opción de compra por Adam Bareiro y el delantero deberá volver a River Plate.

El paraguayo había llegado a River en julio de 2024, tras su salida de San Lorenzo, pero nunca logró asentarse. En su primer ciclo con el manto sagrado jugó 16 partidos, apenas cinco como titular, y no logró marcar goles. En aquel momento, cuando se confirmó su salida, expresó :

"Siento tristeza porque me toca irme rápido de un club que hizo mucho para incorporarme. Me costó mucho la decisión de venir. A pesar de que estuve poco tiempo, parece que hayan pasado años por la afinidad con todos. Es una institución muy linda, que te exige mucho y no es para muchos."

Ahora, la pelota la tiene River: Bareiro vuelve, pero todo indica que será solo de paso.