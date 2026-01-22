Los Gladiadores derrotaron a Uruguay y clasificaron al Mundial de Handball 2027

La Selección argentina masculina aseguró una de las plazas al Mundial a falta de dos fechas para el cierre del torneo.

Los Gladiadores superaron con autoridad a Uruguay y, a falta de dos fechas para el cierre del torneo, cumplieron su primer gran objetivo: asegurar una de las cuatro plazas disponibles para el Mundial de Alemania 2027. De esta manera, Argentina disputará su 16° Mundial consecutivo desde su debut en Kumamoto 1997.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAHandball/status/2014141533675458915&partner=&hide_thread=false ¡Objetivo Mundial cumplido!



Con otra sólida victoria en el Sur-Centro, Los Gladiadores aseguraron su lugar en el Mundial de Alemania 2027. El conjunto albiceleste descansará este jueves y volverá a la acción el viernes a las 18hs ante Chile . pic.twitter.com/Vr8HVnE5Xo — Sel. Argentina Handball (@CAHandball) January 22, 2026 En un partido que fue de menor a mayor, la Selección argentina volvió a mostrar solidez defensiva y, tras un primer tiempo parejo que finalizó 16:10, amplió la diferencia en el complemento para lograr otra clara victoria. El combinado albiceleste venía de superar con contundencia a Perú en el debut y al local Paraguay.

Nicolás Bono, elegido el MVP del encuentro, y Ramiro Martínez fueron los máximos goleadores con seis tantos cada uno, en un equipo que continuó rotando jugadores de cara a los próximos compromisos ante Chile y Brasil.