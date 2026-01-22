Los Gladiadores derrotaron a Uruguay y clasificaron al Mundial de Handball 2027
La Selección argentina masculina aseguró una de las plazas al Mundial a falta de dos fechas para el cierre del torneo.
Los Gladiadores superaron con autoridad a Uruguay y, a falta de dos fechas para el cierre del torneo, cumplieron su primer gran objetivo: asegurar una de las cuatro plazas disponibles para el Mundial de Alemania 2027. De esta manera, Argentina disputará su 16° Mundial consecutivo desde su debut en Kumamoto 1997.
En un partido que fue de menor a mayor, la Selección argentina volvió a mostrar solidez defensiva y, tras un primer tiempo parejo que finalizó 16:10, amplió la diferencia en el complemento para lograr otra clara victoria. El combinado albiceleste venía de superar con contundencia a Perú en el debut y al local Paraguay.
Nicolás Bono, elegido el MVP del encuentro, y Ramiro Martínez fueron los máximos goleadores con seis tantos cada uno, en un equipo que continuó rotando jugadores de cara a los próximos compromisos ante Chile y Brasil.
Próximos desafíos para Los Gladiadores
Con estos tres triunfos, Argentina lidera la tabla en el formato todos contra todos con seis puntos, al igual que Brasil, que venció a Chile 34:21. Chile, próximo rival del seleccionado, suma cuatro unidades; Paraguay tiene dos, mientras que Uruguay y Perú aún no lograron puntuar. Todos los partidos de Los Gladiadores en el Sur-Centro se transmiten en vivo por Fox Sports y por el canal de YouTube de la Coscabal.