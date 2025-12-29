Los dos grandes de Sudamérica a los que enfrentaría River en los amistosos de verano 2026

River cerraría dos partidos de alto vuelo en Punta del Este, como parte de la puesta a punto antes del arranque del Torneo Apertura.

River comenzó la pretemporada en el River Camp y el 3 de enero viajará a San Martín de Los Andes.

River ya tiene delineada gran parte de su hoja de ruta para el inicio de 2026. Tras la primera semana de trabajos en San Martín de los Andes, el plantel viajará a Uruguay para afrontar dos amistosos de jerarquía que servirán como termómetro antes del debut oficial en el Torneo Apertura.

La intención es enfrentar a los dos grandes del fútbol uruguayo: Nacional y Peñarol. Ambos partidos formarían parte de la segunda etapa de la pretemporada, con el objetivo de que el equipo llegue con ritmo y rodaje al estreno frente a Barracas Central.

Marcelo Gallardo fue claro puertas adentro: quería al menos compromisos de este nivel para evaluar el funcionamiento colectivo y acelerar la adaptación de las piezas nuevas. Solo restan detalles para que los rivales queden confirmados al ciento por ciento.

River jugará amistosos frente a Nacional y Peñarol de Uruguay Peñarol Nacional EFE En cuanto a las fechas, todavía no hay un cronograma oficial, aunque sí una certeza: los encuentros serán después del 10 de enero, día en el que River dejará la Patagonia. Ya instalado en Punta del Este, el primer amistoso se jugaría entre el 11 y el 14, mientras que el segundo sería el 17, ambos en la ciudad de Maldonado.

La pretemporada, tras las Fiestas, será corta pero intensa. El Millonario viajará el sábado 3 de enero a San Martín de los Andes para realizar la parte más exigente de los trabajos y permanecerá allí una semana. Luego, del 11 al 18, se trasladará a Uruguay para la etapa final, con los partidos en el medio.