Los 4 puestos que Marcelo Gallardo busca reforzar en River para el segundo semestre

El primer puesto a reforzar es el del lateral izquierdo. Si bien tiene un nombre fuerte como Marcos Acuña, lo cierto es que el Huevo no da garantías físicas, perseguido hace años por las lesiones, y su único recambio es Milton Casco. Hay dos candidatos que le gustan al Muñeco: uno es Lucas Esquivel, de Athletico Paranaense, a quien ya buscaron en el verano y por quien podrían retomar las negociaciones; si no, otra opción sería el chileno Gabriel Suazo, de último paso por el Touluse de Francia.

En el medio Gallardo va por un mediocampista central. El único 5 natural es Enzo Pérez, quien fue de menor a mayor desde su regreso, pero que no tiene un reemplazo definido, ya que Kevin Castaño no tiene la marca como un fuerte y Matías Kranevitter casi no ha sido tenido en consideración. Además, también irían por un volante ofensivo para reforzar la zona. Con Franco Mastantuono como titular indiscutido, sus alternativas, Matías Rojas y Pity Martínez, no logran tener regularidad por sus constantes dolencias físicas.