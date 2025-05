La fuerte advertencia de Gallardo sobre River en el Mundial de Clubes: “El objetivo va a ser…”

River cerró la fase de grupos de la Copa Libertadores con un pobre empate por 1-1 ante Universitario de Perú en el Monumental. El equipo comandado por Marcelo Gallardo no sostuvo su buen nivel que mostró en todo el certamen continental e impidió que pudiera finalizar como el segundo mejor primero de toda la fase, ya que ese beneficio le hubiera permitido definir todos los cruces mata-mata en Núñez a excepción de que se viera las caras con Palmeiras (el mejor y con puntaje perfecto hasta el momento).

Ahora, tras la eliminación en el torneo Apertura y asegurada su clasificación entre los 16 mejores del continente, el Millonario afrontará su próxima competencia: el Mundial de Clubes en Estados Unidos. El conjunto del Muñeco debutará en el certamen internacional el martes 17 de junio cuando se vea las caras con Urawa Red Diamonds (Japón) en el Lumen Field de Seattle. Luego, jugará ante los Rayados de Monterrey y finalmente cerrará la fase de grupos ante el Inter de Milán de Lautaro Martínez.

Tras el final del partido ante el elenco peruano, Gallardo habló en conferencia de prensa, palpitó lo que será la participación del elenco de Núñez en el Mundial de Clubes y lanzó una tajante advertencia a sus dirigidos: "El objetivo va a ser medirnos y a mi me gusta el desafío de poder medirnos de acuerdo a las posibilidades que tengamos, creo que va a depender mucho de cómo funcione el equipo", sentenció.

La tajante sentencia de Gallardo sobre el Mundial de Clubes

"La palabra competir no me gusta porque parece una frase hecha, competir... ¿Qué significa competir? Competir quieren competir todos, el tema es de que manera te preparas para ganar, intentar ganar, que eso es lo que a mí me desafía. Yo quiero ganar, no quiero ir a competir y ver qué pasa", agregó.

Por otro lado, el Muñeco rememoró lo que fue su primera participación como entrenador de River en el MdC 2015 donde llegó a la final y se midió ante el Barcelona de la MSN: “Nos tocó enfrentar al mejor Barcelona de todos los tiempos. No creo que haga un equipo similar a ese o parecido a ese para decir 'no tenés ninguna posibilidad'. Yo soy competidor nato, por naturaleza y a mi me gusta medirme para ganar", mencionó.

"No me gusta medir para ver qué pasa. Desde esa mentalidad creo que vamos a encarar esta competencia y después veremos. El funcionamiento del equipo va terminar marcando cuáles son esas posibilidades pero va a ser una competencia buena para prepararnos de buena forma", cerró.