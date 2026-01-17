Liga Mendocina: los clubes fijaron su postura respecto a la situación de Omar Sperdutti

La Liga Mendocina de Fútbol mantuvo su primera reunión de Consejo Directivo del año y los representantes de los clubes fueron contundentes con su posición.

Luego de un fin de año agitado, en donde la Liga Mendocina de Fútbol quedó en el ojo de la tormenta por distintas situaciones que se dieron y que propiciaron hasta una posible intervención por parte del Gobierno de Mendoza, la entidad retomó sus actividades con la primera reunión de Consejo Directivo que dejó anuncios de todo tipo.

En primer lugar, se acordó organizar y hacer jugar la final suspendida entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia durante la primera semana de febrero. Además, se confirmó que el torneo masculino de primera división comenzará el domingo 15 de febrero.

Liga Mendocina La primera reunión de Consejo Directivo dejó varias decisiones de cara a la nueva temporada del fútbol mendocino. Prensa Liga Mendocina de Fútbol Por otro lado, se trató la propuesta de implementación de un Consejo de Seguridad, cuya función será determinar la cantidad de personal de seguridad privada y/o policial necesaria para los encuentros, como así también de un Comité de Inspección de canchas, que tendrá como objetivo evaluar y supervisar las condiciones de los estadios.

Liga Mendocina: los clubes fijaron su postura con Omar Sperdutti En esta primera reunión, que contó con la presencia de todos los delegados de los clubes afiliados a la Liga Mendocina de Fútbol, también se presentó una moción destinada a reconocer, aprobar y respaldar la gestión de Omar Sperdutti al frente de la entidad.