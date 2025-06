Liam Lawson despotricó contra Franco Colapinto por radio en Canadá: "Dios mío, ¿qué carajo...?"

No obstante, eso no fue lo único malo del día para Franco, ya que durante la segunda sesión de entrenamientos, el argentino tuvo un fuerte cruce con Liam Lawson, piloto de Racing Bulls. El Neozelandés salió a la pista para mejorar sus tiempos y cuando estaba por llegar al final de la recta y tomar la curva para acelerar en el Muro de los Campeones.

Allí se cruzó con el número 43 de Alpine , que venía bajando su velocidad para dejarlo pasar, pero finalmente lo estorbó y Lawson debió doblar anticipadamente para no provocar un choque. En ese preciso instante, el expiloto de Red Bull abrió su radio y cargó contra el pilarense por lo sucedido: "¿Qué caraj...? ¿Qué están haciendo estos tipos? Dios mío", le dijo a su ingeniero.

Además, Colapinto también casi genera otro choque, pero esta no hubo reproche, ya que fue contra su ex compañero de equipo en Williams, Alex Albon, con quien comparte un gran relación de amistad fuera de las pistas. En un principio se apartó para cederle el paso, pero justo antes de la curva a la derecha al final de la recta pareció no seguir la trayectoria ideal y dirigirse directamente hacia el auto del piloto tailandés, quien de todos modos logró adelantarlo sin contacto antes de que el argentino corrigiera su línea.