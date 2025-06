Los 3 desafíos de Franco Colapinto en Canadá y por qué es una carrera clave para su futuro en la Fórmula 1

Hasta el momento, Colapinto no ha logrado sumar puntos en sus tres participaciones anteriores esta temporada -Imola, Mónaco y Barcelona- y comienza a sentir la presión interna en Alpine, donde su rendimiento es evaluado carrera a carrera. Con resultados que no han sido los esperados, el piloto argentino sabe que necesita mostrar señales claras de evolución, no solo para justificar su lugar como titular, sino para consolidarse como una opción válida de cara al futuro del equipo francés.