Franco Colapinto y su gran clasificación en Canadá: análisis de un salto necesario

El salto de rendimiento fue tan notable como inesperado, si se considera lo vivido durante los entrenamientos. En la primera práctica libre, Colapinto terminó 19°, a más de ocho décimas de Gasly. En la FP2, el panorama no mejoró: el francés le sacó 1.024 segundos, y el argentino declaró su preocupación con crudeza: “Hay cosas que no tienen mucho sentido”. Pero durante la noche, junto a sus ingenieros, decidieron realizar múltiples cambios en el A525, algunos incluso arriesgados. Volvieron a una configuración anterior, descartaron lo que no funcionaba y corrigieron lo que el simulador les había indicado como efectivo, pero que en pista no se traducía en resultados. En la FP3 del sábado, ya hubo señales de mejora: Franco cerró el entrenamiento a solo 0.376 de Gasly, pero todavía lejos de la expectativa de avanzar en la clasificación.