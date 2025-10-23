Las Leonas, de gira por Estados Unidos: cómo les fue en el primer amistoso

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped , Las Leonas , se encuentra realizando una gira en Charlotte, Estados Unidos . La misma comenzó el 18 y finaliza el 30 de octubre, y tiene como objetivo prepararse, con entrenamientos y encuentros amistosos, para los próximos compromisos internacionales que tiene por delante.

Este miércoles, el equipo argentino disputó su primer amistoso frente a Estados Unidos y consiguió un triunfo por 1 a 0 con gol de Majo Granatto .

Durante esta gira, Las Leonas disputarán cuatro partidos amistosos de entrenamiento, todos frente al seleccionado nacional local. Además del que ya se jugó, los tres restantes serán el viernes 24, el domingo 26 y el martes 26 de octubre.

El plantel argentino que viajó al país norteamericano está integrado por Cristina Cosentino, Lourdes Pérez Iturraspe, Sofía Cairo, Valentina Costa Biondi, Valentina Feroli, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino, Agostina Alonso, Candela Esandi, Victoria Miranda, Victoria Sauze Valdez, Eugenia Trinchinetti, Julieta Arcidiacono, Brisa Bruggesser, María José Granatto, María Victoria Granatto, María Emilia Larsen y Aylin Ovejero.

Respecto a la agenda de Las Leonas , lo que se viene es la FIH Pro League , que tendrá su punto de partida en Santiago de Estero, del 9 al 14 de diciembre. Se trata del torneo anual más prestigioso del hockey internacional. Las mejores selecciones se enfrentan durante todo el año en diferentes ciudades con el objetivo de que todos los fanáticos puedan ver a sus seleccionados de cerca. Lógicamente, allí tendrán participación también Los Leones.

Esta nueva edición, la séptima, se disputará entre diciembre de 2025 y junio de 2026. Los equipos participantes van sumando puntos en cada ventana del torneo en una tabla única y, quien llegue al final con el mejor puntaje consigue el título. En esta edición quien se queda con el certamen obtendrá la clasificación directa para los Juegos Olímpicos 2028.

En damas, participarán además de Las Leonas: Australia, Bélgica, China, Inglaterra, Alemania, Irlanda, Países Bajos y España. En caballeros los 9 países que compiten son Argentina, Australia, Bélgica, Inglaterra, Alemania, India, Países Bajos, Pakistán y España.

En Santiago, Los Leones reciben a Países Bajos, actual campeón masculino, y al debutante Pakistán. Mientras que las Leonas se medirán frente a Alemania y Países Bajos, dos potencias históricas del hockey internacional.

Cronograma de partidos

Martes 9 de diciembre

MASCULINO | PAÍSES BAJOS - PAKISTÁN | 19.00 hs

FEMENINO | ALEMANIA - PAÍSES BAJOS | 21.30 hs

Miércoles 10 de diciembre

MASCULINO | ARGENTINA - PAÍSES BAJOS | 19.00 hs

FEMENINO | ARGENTINA - ALEMANIA | 21.30 hs

Jueves 11 de diciembre

MASCULINO | ARGENTINA - PAKISTÁN | 19.00 hs

FEMENINO | ARGENTINA - PAÍSES BAJOS | 21.30 hs

Viernes 12 de diciembre

MASCULINO | PAKISTÁN - PAÍSES BAJOS | 19.00 hs

FEMENINO | PAÍSES BAJOS - ALEMANIA | 21.30 hs

Sábado 13 de diciembre

MASCULINO | ARGENTINA - PAÍSES BAJOS | 19.00 hs

FEMENINO | ARGENTINA - ALEMANIA | 21.30 hs

Domingo 14 de diciembre

MASCULINO | ARGENTINA - PAKISTÁN | 19.00 hs

FEMENINO | ARGENTINA - PAÍSES BAJOS | 21.30 hs

Todas las ventanas de Pro League 2025-26