Las fuertes declaraciones del flamante presidente de Gutiérrez: "Éramos nosotros o nadie"

Gutiérrez Sport Club atraviesa uno de los peores momentos de su historia. Sumido en una profunda crisis económica que tuvo repercusión en el ámbito político, social y deportivo de la institución, busca por estas horas asomar la cabeza y que la película de terror tenga otro final.

Bajo la nueva conducción de Sebastián Fernández , quien asumió el cargo de presidente el martes pasado, y con un importante acompañamiento de socios, hinchas y allegados, se hará todo lo posible para salvar al club de este complejo presente.

En la actualidad, las deudas del club maipucino ascienden a los 50 millones de pesos, mientras que el equipo que participa del torneo Federal A se encuentra al borde del descenso y con posibilidades de no llegar a terminar el certamen, lo que sería muy grave para la institución.

El Celeste no pudo sumar todavía en la Reválida y se encuentra en el último puesto de la tabla de promedios del descenso.

Sebastián Fernández es periodista deportivo y sociólogo. Agarró un fierro caliente esta semana, pero con la convicción de poder sacar adelante al club de sus amores. El nuevo presidente dialogó con el programa Digamos Todo , por MDZ Radio FM 105.5 , y contó los pormenores de su asunción.

“Primero que nada somos trabajadores, no venimos con una chequera importante ni tenemos para hacer la heroica dirigencial. El hincha sabe que, por más aporte genuino que haya, no alcanza. Lo que tenemos para dedicarle al club es gestión y tiempo”, expresó el dirigente.

Gutierrez Fernández armó una comisión directiva compuesta por socios y allegados a la institución.

Sobre la situación actual del club y la posibilidad de bajarse del Federal A antes de su finalización, el periodista manifestó que “el socio de Gutiérrez supo observar las consecuencias, lo hemos estudiado a tiempo porque no es solamente el impedimento a participar de torneos federales, sino que también te incluye las consecuencias del contrato profesional del jugador y no estábamos dispuestos a permitir una lluvia de juicios que hipotecara el club a futuro”

El operativo salvataje está en marcha

Fernández también se refirió al futuro de la institución y la importancia del aporte de los hinchas: “La gente se ha empoderado de alguna manera, sabe que es responsable hoy de los destinos de su club y que eran ellos, nosotros, o poner el candado definitivamente a los portones. Éramos nosotros o nadie"

GwUTzenXQAEWjAA Los hinchas de Gutiérrez Sport Club se propusieron ayudar a la institución para evitar consecuencias deportivas y sociales. Foto: prensa Gutiérrez.

“Viene un trabajo muy grande por delante. Tenemos un equipo de contadores, todos jóvenes hinchas del club, que se han ofrecido, que han formado un equipo para trabajar a la par de la comisión directiva y por lo tanto también de la tesorería del club. Con ellos, tenemos que estudiar cómo llegó la deuda, porque no podemos pagar deuda por pagar”, afirmó el flamante presidente del Cele, quien comentó que están buscando sponsors.

Un mensaje esperanzador

Por último, Fernández dejó un mensaje para todos los hinchas que hoy sufren con esta situación: “Nuestro torneo es paralelo al resultado deportivo, es terminar la competencia, nuestro torneo es salvar al club en lo institucional. El día de mañana, después de la competencia, seguir abriendo las puertas y seguir teniendo las actividades con un club lo más ordenado posible”

“La gente ha sabido entender, interpretar el momento y entiende que nuestro momento no es la competencia deportiva, sino la competencia institucional”, sentenció.

La nota completa con Sebastián Fernández