Las durísimas repercusiones del nuevo fracaso Mundial de Italia: "Vergüenza" y "derrumbe definitivo"

Italia perdió por penales ante Bosnia y no estará en la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva. En ese sentido, los medios de Europa no tuvieron piedad.

Italia, en caída libre: perdió por penales ante Bosnia en la final del Repechaje y volvió a quedarse sin Mundial.

La Selección de Italia volvió a chocar contra su propia realidad, pero esta vez el mazazo fue letal: quedó afuera del Mundial 2026 tras caer por penales ante Bosnia y Herzegovina (1-1 en 120 minutos y 4-1 en la tanda), en una noche que ya quedó marcada como otro capítulo negro de su historia.

La Azzurra, cuatro veces campeona del mundo, firmó así un dato alarmante: no jugará la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva. Su última participación fue en Brasil 2014, donde para colmo no pudo pasar la fase de grupos.

Qué dijeron los medios europeos tras la derrota que volvió a dejar a Italia sin Mundial La repercusión mundial fue inmediata y sin filtro. Desde Inglaterra, por ejemplo, el prestigioso medio The Guardian no anduvo con vueltas: “Italia sufre una derrota devastadora y se queda sin Mundial otra vez”. Un título que recorrió el mundo en cuestión de minutos.

A su vez, en España la mirada fue similar, aunque ya se la veían venir. Consumada la eliminación ante Bosnia, que jugará la segunda Copa del Mundo de su historia (ya disputó la de 2014), Diario AS y Cadena SER lo bajaron a tierra con crudeza: "Otro golpe histórico para una potencia que no logra levantarse”.

El penal que clasificó a Bosnia y dejó afuera a Italia Devastados: la reacción de la prensa italiana Pero claro, donde pegó más fuerte fue en casa. En tierras italianas, con el corazón todavía partido, La Gazzetta dello Sport tituló: “Vergüenza Italia: afuera del Mundial por tercera vez”. En la misma sintonía, Corriere dello Sport también fue lapidario y al hueso: "Desastre azzurro: un fracaso sin precedentes”.