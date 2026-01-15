LaLiga repudió insultos racistas contra Vinicius Jr: el fuerte comunicado

LaLiga expresó este jueves su condena a cualquier manifestación de racismo y mostró su respaldo al futbolista brasileño del Real Madrid Vinicius Jr, luego de que fuera blanco de cánticos ofensivos en la previa del partido de la Copa del Rey disputado en Albacete, encuentro en el que el conjunto madridista quedó eliminado tras caer 3-2.

A través de sus canales oficiales, la entidad difundió un mensaje de apoyo al delantero y reafirmó su postura contra este tipo de conductas. “Desde LALIGA condenamos cualquier insulto racista. En el campo y fuera de él, no hay sitio para los que odian. @vinijr, LALIGA está contigo”, publicó el organismo, acompañado del lema “LaLiga. La fuerza de nuestro fútbol contra el racismo”.

Los hechos se produjeron antes del inicio del encuentro, en el que Vinicius fue titular y que marcó el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid. El jugador ya había sido víctima de episodios similares en temporadas anteriores, varios de los cuales derivaron en condenas judiciales por delitos de odio.

En el campo y fuera de él, no hay sitio para los que odian.@vinijr, LALIGA está contigo.#LALIGAVSRACISMO pic.twitter.com/PM79tBaUfW — LALIGA (@LaLiga) January 15, 2026 Antecedentes judiciales por insultos a Vinicius Jr El primer fallo de este tipo se dictó en junio de 2024, cuando tres aficionados fueron condenados por los insultos proferidos contra Vinicius durante un partido entre Valencia y Real Madrid disputado en el estadio Mestalla. En ese caso, la Justicia impuso penas de ocho meses de prisión por delitos contra la integridad moral con agravante por motivos de odio.