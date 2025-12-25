La tremenda sentencia de Maravilla Martínez sobre Maradona: "El argentino más importante de la historia"

Diego Armando Maradona es un sinónimo de la argentinidad y despierta idolatrías que van mucho más allá de los límites del fútbol. Admirado por todo tipo de personalidades de todos los ambientes, incluso por quienes no lo vivieron en directo, los que sí pudieron presenciarlo en vivo profesan por él un amor inconmensurable, como sucede con Sergio Maravilla Martínez.

El boxeador quilmeño ha expresado en incontables oportunidades su total veneración por el Pelusa y todo lo que lo rodeó en vida y post mortem. Y para no perder la costumbre, en una entrevista que concedió esta semana a Filo News, volvió a enaltecer la figura del 10: "Lo que tuvo Diego no lo tuvo nadie. Es imposible construir un Diego: se nace, no se hace", comenzó el ex campeón del mundo.

Los elogios de Sergio Maravilla Martínez a Maradona Los elogios de Sergio Maravilla Martínez a Maradona "No teníamos un plato de comida, pero lo teníamos a Diego. Menos mal que lo teníamos a Diego...", relató respecto de su más temprana infancia. Y detalló: "Un día mi vieja me dijo: 'Sabés que tenías razón con esa frase. Yo veía que vos y tus hermanos estaban tranquilos cuando lo veían a Diego. Estaban bien y no pedían comida'. Y era verdad, parece una locura. Pero es como todo lo que rodea al diego: es una locura...".

Entonces, lanzó una contundente sentencia sobre Maradona: "Te diría que es el argentino más importante de la historia, probablemente junto con José de San Martín. Pero yo a San Martín no lo viví, y al Diego sí", aseguró. Y fue un poco más allá: "Yo sé lo que provocó Diego, así que te podría decir que es incluso el ser humano más influyente de la historia, nivel Mahatma Ghandi, nivel... ¿Qué nivel? Estamos hablando de niveles estratosféricos...".