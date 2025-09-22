La tremenda sentencia de José Mourinho, nuevo DT de Benfica, sobre Nicolás Otamendi: "Es un..."

José Mourinho comenzó su ciclo con un mensaje claro sobre la importancia del liderazgo y el defensor argentino fue protagonista de sus declaraciones.

José Mourinho asumió el pasado 18 de septiembre como nuevo entrenador del Benfica, en reemplazo de Bruno Lage. Con apenas unos días de trabajo, el luso ya empezó a imponer su estilo y explicó cómo está siendo su adaptación junto al plantel.

En conferencia de prensa, el técnico de 62 años destacó que sus jugadores están comenzando a aceptar sus métodos y su forma de liderar: “Obviamente, todavía no somos un grupo de mejores amigos, solo llevamos cuatro o cinco días, pero creo que estamos construyendo algo importante desde el punto de vista humano”, señaló.

El inicio del ciclo fue positivo, con una victoria por 3-0 ante AVS en la Primeira Liga, aunque Mourinho remarcó que el equipo aún debe avanzar “poco a poco” en lo táctico.

Qué dijo Mourinho sobre Nicolás Otamendi Tras ese análisis inicial, Mourinho sorprendió al detenerse en una figura clave del plantel: el argentino Nicolás Otamendi. El entrenador no dudó en elogiar al defensor de 37 años y remarcar su peso como líder.

“Este es un equipo de chicos con un hombre que es campeón del mundo, que es el capitán”, expresó el portugués. Luego, agregó: “Hay clubes en los que el brazalete no está en el brazo adecuado, ya me ha pasado, pero en este caso está en el brazo de alguien que es un verdadero capitán y se asume como tal”.