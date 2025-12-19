La tremenda revelación de Luis Enrique sobre cómo el arquero del PSG atajó los penales ante Flamengo: "No puedo explicarlo"

Luis Enrique rompió el silencio y contó un detalle impactante de la final de la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo que sorprendió a los propios integrantes del cuerpo técnico y plantel del elenco parisino : el arquero ruso Matvey Safonov atajó los últimos penales de la definición con una fractura en la mano izquierda.

El París Saint Germain confirmó que el arquero ruso estará fuera de las canchas al menos un mes tras sufrir la lesión durante la tanda. Sin embargo, fue el propio entrenador quien reveló cuándo y cómo se produjo el problema, en una declaración que sorprendió a todos.

“No puedo explicarlo. Es increíble, los jugadores no saben cómo pasó. Creemos que fue en el tercer penal. Hubo un movimiento extraño”, explicó Luis Enrique en conferencia de prensa. A pesar de la fractura, Safonov logró atajar los dos últimos remates de la serie.

La lesión se habría originado en el disparo de Pedro, una acción polémica en la que Flamengo reclamó adelantamiento del arquero. El VAR revisó la jugada y convalidó la atajada. Luego de eso, el ruso bloqueó los remates de Leo Pereira y Luis Araújo, cerrando la serie 2-1 para el conjunto francés.

"La adrenalina era tan fuerte que no sintió dolor. Estar listo para ayudar al equipo pase lo que pase, esa es la mentalidad que queremos", agregó el DT español, destacando la actitud del arquero, que ya venía siendo titular en los últimos cuatro partidos.

Safonov no había podido detener el primer penal ejecutado por Nicolás De la Cruz, pero sí los de Saúl Ñíguez, Pereira y Araújo, transformándose en la gran figura de la definición. Recién después del partido se confirmó la gravedad de la lesión.

El momento de la lesión de Safonov en PSG vs Flamengo

El entrenador del PSG también se refirió al aspecto emocional del arquero: “Todavía no he hablado con él. Nadie quiere cosas negativas, pero es en estos momentos donde se aprende. La vida te dice que tenés que descansar, recuperarte y aceptar la situación”.

De cara al próximo compromiso por los 16avos de final de la Copa de Francia, ante Fontenay-le-Comte, Luis Enrique no confirmó si el titular será Lucas Chevalier o Renato Marín. Además, el parte médico oficial informó que Lee Kang-In estará varias semanas fuera por una lesión muscular y que Bradley Barcola continúa en tratamiento por fatiga.