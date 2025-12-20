La tremenda doble fractura que sufrió Jake Paul tras el bestial nocaut de Antony Joshua
Joshua, ex campeón mundial de los pesados, resolvió la pelea con un derechazo demoledor en el sexto asalto y Jake Paul mostró en redes la gravedad de la lesión.
La esperada y polémica velada entre Anthony Joshua y Jake Paul tuvo el desenlace que muchos anticipaban. En el Kaseya Center de Miami, el británico impuso toda su jerarquía y liquidó el combate con un nocaut brutal en el sexto asalto, en una pelea que dominó de principio a fin.
El final llegó con un derechazo fulminante que dejó sin reacción al estadounidense. El impacto fue tan claro como contundente y obligó a la rápida intervención del árbitro, que evitó un castigo mayor sobre un rival ya completamente indefenso.
Te Podría Interesar
El momento del brutal KO de Anthony Joshua a Jake Paul
Horas después, la magnitud del daño se hizo pública. El propio Jake Paul compartió en sus redes sociales una radiografía donde se observan dos fracturas en el maxilar, acompañada por un mensaje provocador que volvió a encender la polémica: “Doble mandíbula rota. Dame a Canelo en 10 días”.
La radiografía de la mandíbula fracturada que difundió Jake Paul
La pelea generó repercusión mundial por el contraste entre los protagonistas. De un lado, Joshua, ex campeón del mundo y referente de la élite del boxeo; del otro, un influencer reconvertido en boxeador, con apenas 13 peleas profesionales y una derrota previa, en un cruce más atractivo por el morbo que por lo deportivo.
Todavía sobre el ring, Paul dio sus primeras sensaciones tras el combate. “Mi familia, mi preciosa prometida Utah. Este deporte me ha ayudado mucho en mi vida. Por cierto, creo que me he roto la mandíbula”, reconoció. Minutos más tarde, ya con el diagnóstico confirmado, mantuvo el tono desafiante: “Definitivamente está rota. Una buena paliza de uno de los mejores que lo ha hecho nunca. Me encanta esto y voy a volver para buscar el cinturón mundial”.