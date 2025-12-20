La tremenda doble fractura que sufrió Jake Paul tras el bestial nocaut de Antony Joshua

Joshua, ex campeón mundial de los pesados, resolvió la pelea con un derechazo demoledor en el sexto asalto y Jake Paul mostró en redes la gravedad de la lesión.

La esperada y polémica velada entre Anthony Joshua y Jake Paul tuvo el desenlace que muchos anticipaban. En el Kaseya Center de Miami, el británico impuso toda su jerarquía y liquidó el combate con un nocaut brutal en el sexto asalto, en una pelea que dominó de principio a fin.

El final llegó con un derechazo fulminante que dejó sin reacción al estadounidense. El impacto fue tan claro como contundente y obligó a la rápida intervención del árbitro, que evitó un castigo mayor sobre un rival ya completamente indefenso.

El momento del brutal KO de Anthony Joshua a Jake Paul El momento del brutal KO de Joshua a Jake Paul El momento del brutal KO de Joshua a Jake Paul @Netflix Horas después, la magnitud del daño se hizo pública. El propio Jake Paul compartió en sus redes sociales una radiografía donde se observan dos fracturas en el maxilar, acompañada por un mensaje provocador que volvió a encender la polémica: “Doble mandíbula rota. Dame a Canelo en 10 días”.

La radiografía de la mandíbula fracturada que difundió Jake Paul Jake Paul mostró en Instagram su doble fractura de mandíbula por la pelea contra Anthony Joshua La pelea generó repercusión mundial por el contraste entre los protagonistas. De un lado, Joshua, ex campeón del mundo y referente de la élite del boxeo; del otro, un influencer reconvertido en boxeador, con apenas 13 peleas profesionales y una derrota previa, en un cruce más atractivo por el morbo que por lo deportivo.