La tajante sentencia de Ángel Di María sobre la Liga Profesional tras el 0-0 de Central en Tucumán: "El fútbol argentino es..."

Tras el empate 0-0 de Rosario Central ante Atlético Tucumán, Ángel Di María dio su visión sobre el nivel del fútbol local.

Rosario Central igualó 0-0 ante Atlético Tucumán en un duelo cerrado y con pocas ocasiones claras, y Ángel Di María no dudó en analizar el momento del equipo y la naturaleza de la Liga Profesional, campeonato al que aún se está adaptando tras su esperado regreso al fútbol local.

En diálogo con TNT Sports, Fideo resaltó el valor del empate conseguido como visitante: “Hicimos un buen partido. Más cuando venís de visitante, creo que nos llevamos un punto importante para seguir manteniendo la clasificación ahí arriba. Es bueno”. Central acumula seis puntos en el Clausura, con un triunfo y tres empates, y los dos únicos goles del torneo fueron obra de Di María, ambos de penal ante Godoy Cruz y Lanús.

“El fútbol argentino es así, es trabado”, afirmó el capitán canalla, quien admitió que al equipo de Ariel Holan “le está costando convertir” y que todavía deben “seguir conociéndose” para potenciar el rendimiento.

Mirá lo que dijo Ángel Di María La tajante sentencia de Ángel Di María sobre la Liga Profesional La tajante sentencia de Ángel Di María sobre la Liga Profesional El campeón del mundo subrayó que la adaptación al ritmo del torneo no es sencilla: “Lo veía antes por tele y ahora estoy acá, lo vivo. Como nos cuesta a nosotros, a ellos. A todos los equipos les cuesta. La fecha anterior hubo ocho empates. Es normal, nadie regala nada. Lo importante es sumar y es lo que hicimos”.