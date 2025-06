La tajante respuesta de Gonzalo Montiel tras la picante pregunta sobre si River será visitante ante Monterrey

La respuesta de Cachete fue tan clara como contundente: “¿Si vamos a ser visitantes? No. River también lleva gente a todos lados. Visitantes no vamos a ser”. El lateral derecho, campeón del mundo en Qatar 2022, dejó en claro que esperan un gran acompañamiento de los hinchas millonarios en California, algo que no ocurrió en el estreno frente a Urawa Red Diamonds, uno de los partidos con menor convocatoria del torneo.