La tajante decisión que tomó Independiente Rivadavia con Sebastián Villa

Desde el club tomaron una determinación contundente en relación al futuro del delantero colombiano, quien sigue en su país y todavía no definió en dónde jugará.

Más allá del compromiso de palabra entre las partes, los dirigentes de Independiente Rivadavia le pusieron un ultimátum a Sebastián Villa.

Mientras el equipo inició la temporada de forma oficial con un triunfo ante Estudiantes de Buenos Aires por 2 a 0, en el marco de la primera fase de la Copa Argentina 2026, los dirigentes de Independiente Rivadavia tomaron una tajante decisión con el delantero Sebastián Villa, quien no jugó este domingo aún teniendo contrato vigente con el club.

El conjunto que conduce Alfredo Berti empezó el año con una victoria en San Luis, que le permitió no sólo tener su primera prueba luego de la pretemporada, sino que además lo clasificó a la segunda ronda del torneo, en donde enfrentará al ganador del partido Tigre-Claypole.

Gonzalo Ríos marcó el segundo gol de Independiente Rivadavia TyC Sports Desde este lunes, la Lepra pondrá el foco en el siguiente compromiso, que será ante Atlético Tucumán, previsto para el próximo viernes a las 22.15 en el Bautista Gargantini, correspondiente a la primera fecha del torneo Apertura de primera división.

La tajante decisión que tomó Independiente Rivadavia Más allá del compromiso de palabra con Sebastián Villa en relación a una venta durante el actual mercado de pases, desde Independiente Rivadavia tomaron una contundente determinación con el delantero colombiano de cara a los próximos días.