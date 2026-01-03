La sorpresiva renovación de contrato en Boca para un futbolista que no juega desde 2024 y cumplirá 39 años

Boca le renovó el contrato a un jugador del plantel conducido por Claudio Úbeda que no suma minutos desde marzo de 2024 y que está a días de cumplir 39 años.

Boca comenzó la pretemporada sin refuerzos, con algunas caras nuevas de la Reserva y con más de 26 jugadores que no serán tenidos en cuenta por Claudio Úbeda. No obstante, esa no fue la gran sorpresa en el primer día de regreso a los entrenamientos sino que la noticia tuvo como gran protagonista a Javier García.

El arquero que cumplirá 39 años este 29 de enero era una de las incógnitas en el plantel xeneize, ya que su contrato se venció el 31 de diciembre y parecía estar con pie y medio afuera del cuadro de la Ribera. Finalmente, Juan Román Riquelme le adelantó el regalo de cumpleaños y le renovó su contrato por una temporada más.

El exarquero de Tigre y Racing estuvo presente en los primeros entrenamientos del 2026 y era uno de los casos que el presidente de Boca tenía que resolver, que por el contrario definió que Frank Fabra se fuera del club después de 10 años, mismos casos para Ignacio Miramón y Cristian Lema.

Javier García renovó su contrato con Boca hasta fines de 2026 Uno de los motivos por el cual Javier García renovó su vínculo en el Xeneize es por la gran amistad que tiene con Riquelme, con quien compartió plantel y fue campéon en el Apertura 2008. Incluso, JRR fue quien decidió ir buscarlo en 2020 para regresar al club (hasta ahora, 29 encuentros disputados y cuatro títulos) cuando él asumió como vicepresidente. Además, al ser uno de los referentes del vestuario eso también pesa a la hora de la renovación.

Javier García Foto: Captura TV Javier García renovó su contrato con Boca hasta fines de 2026. oto: Captura TV Desde el plano futbolístico, el presente de García marca una estadística contundente: lleva cerca de dos años sin sumar minutos oficiales. Su última aparición fue el 10 de marzo de 2024, cuando Boca se impuso por 4-2 ante Racing en la Bombonera, en el marco de la Copa de la Liga. A partir de allí, no volvió a tener acción. Durante la temporada pasada, su lugar en la consideración quedó relegado no solo por Agustín Marchesín, dueño indiscutido del arco, sino también por Leandro Brey, quien se consolidó como la principal alternativa.