La sorpresiva confesión de Lucas Beltrán al ser consultado por una posible vuelta a River: "No me llamaron, pero es..."

Lucas Beltrán habló sobre la posibilidad de volver al Millonario en algún futuro y lanzó una llamativa frase que sorprendió a muchos.

Una de las posiciones que Marcelo Gallardo pidió reforzar en el plantel de River es la de centrodelantero. Ante ello, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo comenzó a moverse en el mercado de pases y apuntó a Tadeo Allende, Sebastián Villa y Santino Andino, aunque pareciera que ninguno llegaría al cuadro de Núñez.

Lucas Beltrán confesó que podría volver a River Por su parte, Lucas Beltrán, futbolista surgido en el Millonario, no fue uno de los apuntados por el DT, pero el futbolista que se encuentra cedido en el Valencia de España dejó la puerta entreabierta para un posible regreso: "Desde River no me han llamado para volver, por ahora no tuve la posibilidad de volver. Si me llaman lo voy a pensar, pero es difícil decirle que no a River", confesó en diálogo con el youtuber Ezzequiel.

“No puedo decir ni sí ni no porque soy una persona que va con el día, puede pasar de todo”, agregó el exdelantero de Colón de Santa Fe y con un gran paso por el Millonario durante 2021.

Embed - Lucas Beltrán sobre su vuelta a River @Lemon Argentina #futbolargentino #riverplate @ezzequielok Lucas Beltrán sobre su vuelta a River @Lemon Argentina #futbolargentino #riverplate sonido original - EZZEQUIEL Estás respuestas del delantero que pertenece a la Fiorentina (tiene contrato hasta 2028) se deben a un motivo en particular: su cesión en el Valencia no está siendo lo fructífera que hubiera deseado. En estos seis meses que lleva, convirtió solo dos goles en 672 minutos, que los distribuyó en 16 compromisos. En un equipo que hoy se estaría yendo al descenso (se ubica 18°), empezó a ser más titular en los últimos juegos y pelea por un lugar con el belga Largie Ramazani, debido que Hugo Duro es el insustituible.

El deseo de ser campeón de la Copa Libertadores Por último, Lucas Beltrán reveló que desea cumplir dos sueños con la casaca del elenco de Núñez: "Tengo todavía dos sueños muy grandes que son ganar la Libertadores con River y ser capitán del club. Porque lo siento, lo sentí en el momento que estaba ahí. Pero no sé cuando y si se dará. Los sueños están para cumplirse, obviamente. River es un lugar donde fui feliz, donde me formaron y gané algunos títulos", explicó.