La sentencia del DT argentino de Olimpia tras caer ante Boca: "Este tipo de partidos te ponen en aprietos y..."

Boca Juniors cerró una discreta pretemporada con un triunfo amistoso sobre Olimpia este domingo en el Estadio Único de San Nicolás. En un encuentro cambiante en el que el rival arrancó ganando y puso varias veces en aprietos al equipo de Claudio Úbeda, una buena media hora de juego le alcanzó los de la Ribera para imponerse por 2-1.

Del otro lado, más allá de la derrota, el balance para el Decano paraguayo no es del todo negativo, ya que, tras un muy flojo 2025, supo jugarle de igual a igual como visitante a un contrincante de jerarquía como es el Xeneize y podría haberse quedado tranquilamente con la victoria. Pablo "Vitamina" Sánchez, su DT desde este 2026, expresó sensaciones positivas luego del partido.

Las declaraciones del DT de Olimpia tras el amistoso ante Boca Claudio Úbeda Pablo Vitamina Sanchez amistoso Boca Olimpia 2026 Vitamina Sánchez junto a Claudio Úbeda en San Nicolás. Fotobaires "Regresamos a Asunción muy contentos y muy satisfechos por la prestación, la entrega, la voluntad y las ganas de intentar jugar siempre. Más allá de que obviamente cuanto toca un rival como Boca y con jugadores de muchísima jerarquía, uno sabe que va a haber momentos donde el rival va a sostener la pelota, donde hay que ser inteligentes", comenzó su análisis en conferencia de prensa.

"Esto nos sirve mucho a nosotros el hecho de haber hecho muchos cambios y ver y entender que el equipo no se resintió en ningún momento. Terminamos cambiando 7 nombres propios y el equipo siguió funcionando de la misma manera", agregó a continuación el entrenador rosarino de 53 años.