La sanción del Ministerio de Seguridad de la Ciudad a All Boys por los actos antisemitas ante Atlanta

Los repudiables actos antisemitas registrados en la previa y durante el partido entre All Boys y Atlanta , por la 20ª fecha de la Primera Nacional , ya derivaron en sanciones concretas por parte del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y una fuerte reacción institucional.

Según informaron fuentes oficiales, el club de Floresta deberá jugar dos partidos a puertas cerradas, seguido por seis fechas sin banderas ni elementos de percusión, y varios encuentros posteriores con el 50% del aforo habilitado. Además, All Boys deberá desarrollar una campaña de concientización contra la violencia, la discriminación y el antisemitismo.

Esto se suma a la decisión de identificar a diez barrabravas que protagonizaron los hechos, quienes no podrán ingresar a estadios por cuatro años, y a las investigaciones judiciales iniciadas tanto por el Gobierno de la Ciudad como por la Nación, que apuntan directamente a los responsables individuales.

All Boys sancionado con dos partidos de local a puertas cerradas. Decisión del Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Bien por los barras que hicieron semejante absurdo. Gran aporte para el club. Genios!! Ilustrados!!!

Los hechos incluyeron un “cajón” con banderas de Israel y Atlanta, pasacalles con mensajes de odio , un dron con la bandera de Palestina y cantos como “El que no salta es de Israel…” dentro del estadio Islas Malvinas. También hubo repartija de papeles con insultos a la comunidad judía y banderas de Irán flameando entre los hinchas.

A raíz de esto, la AFA emitió un comunicado con su “repudio total y absoluto” y anunció que presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina. Claudio Tapia, junto a la Comisión de Gobernanza, pidió “erradicar de una vez por todas esta clase de conductas” y remarcó que “eso no es folclore, eso es discriminación”.

Los hinchas de All Boys llevaron un ataúd con la bandera de Israel y los colores de Atlanta

Desde el club All Boys también publicaron un comunicado en el que calificaron los hechos como “vergonzosos, indebidos e inadmisibles” y aseguraron que esos actos “no representan bajo ningún punto de vista el sentir y pensar del hincha genuino”. El club se puso a disposición de la Justicia y de los organismos involucrados.

En medio de la polémica, trascendió que no se descartan más sanciones en el plano deportivo. De hecho, todavía falta la sanción de la AFA, que no será acumulable. Por ejemplo, si AFA le da 2 partidos a puertas cerradas al Albo, no deberá cumplir cuatro, sino solamente dos. En tanto, si le da una fecha de sanción, serán 2 porque la sanción del Ministerio de Seguridad de la Ciudad es mayor.