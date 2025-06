Bombazo para Franco Colapinto: Alpine analiza reemplazarlo y trascendió el nombre del piloto apuntado

Franco Colapinto sigue sin poder sumar puntos desde su regreso a la Fórmula 1. Tras reemplazar a Jack Doohan post GP de Miami, el piloto argentino no tuvo el rendimiento esperado hasta el momento con Alpine y el pasado domingo finalizó P15 en el GP de Austria que tuvo como ganador a Lando Norris de McLaren.

Valtteri Bottas, el piloto que podría remplazar a Franco Colapinto en Alpine

Valtteri Bottas, piloto reserva de Mercedes, es el apuntado por la escudería francesa, según informó The Race, medio especialista en la F1. Briatore, se acercó a hablar con los directivos de la escudería británica para preguntar condiciones sobre el ex Sauber y Williams. De todas formas, las charlas entre ambos equipos fueron preliminares y no se avanzó para un acuerdo, pero esta noticia pondría en duda el futuro de Colapinto en la Máxima.