La rompió el viernes ante Boca pese a la caída en la Bombonera y un día después ¡lo vendieron a Europa!

Dylan Aquino tuvo una despedida particular de Lanús . El delantero de 20 años fue uno de los puntos altos del Granate en la visita a Boca del viernes, pese a la derrota en la Bombonera , y apenas un día después se confirmó su transferencia al fútbol europeo. Su próximo destino será el Union Saint-Gilloise de Bélgica.

La operación se cerró por 9 millones de dólares brutos y representa una de las ventas más importantes del fútbol argentino en este mercado de pases . Aquino , surgido de las divisiones inferiores del club, firmará un contrato por cuatro temporadas, con la posibilidad de extenderlo por una más.

El atacante deja el Granate en un momento en el que había conseguido mayor protagonismo dentro del equipo. La ausencia de Marcelino Moreno le abrió espacio en el esquema y le permitió asumir un papel cada vez más importante como una alternativa de desequilibrio en los últimos metros.

Un día después de destacarse ante Boca, Dylan Aquino quedó en el centro de las noticias por su salto al fútbol europeo. El delantero mostró nuevamente sus condiciones en un partido de alta exigencia y, pocas horas después, se conocieron los detalles de su transferencia.

Su crecimiento durante la temporada había sido una de las noticias positivas para el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino. Con apenas 20 años, el atacante fue ganando minutos y responsabilidades, especialmente en un período en el que Lanús necesitó encontrar alternativas ofensivas.

Dylan Aquino tuvo una destacada actuación en la Bombonera antes de concretar su salto al fútbol europeo.

La transferencia también explica por qué su salida se produce en un momento especialmente significativo del mercado. El club argentino concretó el acuerdo sobre el cierre de la ventana europea y ahora deberá afrontar el desafío de reemplazar a un futbolista que había adquirido un rol cada vez más relevante.

Los detalles de la transferencia de Dylan Aquino

El Union Saint-Gilloise desembolsará 9 millones de dólares brutos por la transferencia definitiva del delantero. Además del ingreso inmediato, Lanús tendrá el 15% de una futura transferencia, por lo que el Granate podría volver a beneficiarse económicamente si Aquino vuelve a ser vendido.

El futbolista tendrá ahora su primera experiencia en Europa. En Bélgica contará con un contrato inicial de cuatro años y una opción para extenderlo durante una quinta temporada, en una apuesta del club europeo por uno de los jóvenes talentos que surgieron recientemente del fútbol argentino.

Para Lanús, el acuerdo supone un importante ingreso económico, aunque también implica una pérdida deportiva difícil de compensar. Aquino se marcha después de haber ganado protagonismo y deja al equipo con poco margen para encontrar una alternativa antes del cierre del mercado.