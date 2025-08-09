La revelación de Mirco Cuello tras consagrarse campeón mundial pluma de la AMB: "La verdad es que estaba muy..."

Tras haberse quedado con el histórico cinturón en Libia, Mirco Cuello habló sobre cómo se preparó para la pelea y expresó sus aspiraciones a futuro.

Mirco Cuello hizo historia en Libia: noqueó al mexicano Ríos y es campeón del mundo de la AMB.

Mirco Cuello se ganó un lugar en la historia del boxeo argentino. El santafesino de 24 años venció al mexicano Sergio Ríos en el Estadio de los Mártires de Febrero ubicado en Bengasi con un tremendo nocaut en el segundo round y se consagró campeón mundial pluma de la AMB.

Mirco Cuello y unas sentidas palabras tras convertirse en campeón mundial pluma Todavía en Libia y en medio de los festejos, Cuello, que estiró su invicto a 16 victorias (13 por KO), habló en exclusiva con el medio Cadena 3 ya con el título entre sus brazos y explicó las sensaciones que tuvo antes y después de la pelea: "La verdad estaba muy concentrado. Era el sueño que tuve de chico, pelear un título mundial", reveló.

Por otra parte, el número 1 del ranking ligero comentó que el combate salió tal cual lo había planeado y dejó una tremenda frase motivacional que refleja su hambre de gloria en esta profesión: "Llegamos y ahora vamos por más", sentenció el argentino.

Mirco Cuello Mirco Cuello habló desde Libia, ya como campeón mundial pluma. Foto: captura de TV Con este campeonato mundial, Mirco Cuello se convirtió en el segundo representante nacional en ostentar un título en la actualidad, junto a Fernando "Puma" Martínez. Además, le puso fin a una larga espera de casi 30 años sin títulos argentinos en esta categoría, desde que Juan Martín "Látigo" Coggi lo consiguiera en 1995.

Así fue el tremendo KO de Cuello a Ríos La pelea duró lo que Cuello quiso. Antes del final del primer round ya había mandado a la lona a su rival. Ríos logró llegar a la campana, pero en el segundo asalto volvió a caer y, cuando se levantó, recibió un fulminante gancho al hígado que terminó con todo.