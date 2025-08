La respuesta de Diego Dabove a la queja de San Lorenzo por las medidas de la cancha de Morón: "Es muy raro"

Diego Dabove sobre la supuesta reducción del campo de juego

La respuesta de Dabove tras la denuncia de San Lorenzo por la cancha de Morón La respuesta de Dabove tras la denuncia de San Lorenzo por la cancha de Morón. ESPN

Consultado por el tema tras el partido, Dabove fue directo en una entrevista con ESPN, aunque con algo de ironía. “No tengo ni idea, me preguntaron recién en la conferencia. No sé ni la dimensión de la cancha ni cómo se elige eso. Desde nuestra parte no hay nada”, aseguró. Y agregó: “Es muy raro que uno se meta en ese tipo de cuestiones. Jugamos donde nos dicen, con la dimensión que nos toque. Intentamos hacer lo mejor posible”.