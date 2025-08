El fuerte reclamo de Damián Ayude tras la eliminación de San Lorenzo frente a Tigre: "La cancha estaba..."

El fuerte reclamo de Damián Ayude tras la caída de San Lorenzo

Pero no quedó ahí. El DT también puso el foco en supuestas irregularidades organizativas. “Me comentaron lo de la cancha. No puedo afirmarlo. Sí vi que la cancha estaba cortada de los dos lados. Cuando llegamos al vestuario, ya instalados, me dicen que nuestros utileros estaban trabajando en el otro vestuario. En cuanto a la elección de la sede, no sé cómo es el asunto, sí sé que Tigre ya jugó acá y nos tocó”, enfatizó.