La queja de Max Verstappen por el cambio de reglamento en la Fórmula 1: "Habría preferido ver menos de...”

Max Verstappen fue contundente a la hora de hablar sobre los nuevos cambios en el reglamento y en los monoplazas del Gran Circo de cara al próximo año.

Max Verstappen se quedó a dos puntos de lograr el pentacampeonato mundial de Fórmula 1. Luego de una gran remontada en el último tramo de la temporada, el piloto neerlandés se quedó a tan solo dos puntos de Lando Norris, quien se proclamó campeón por primera vez en su trayectoria deportiva.

De cara al 2026, la FIA implementó un importante cambio en el reglamento y en los monoplazas (especialmente en los motores y su unidad de potencia). Tal es así, que Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, aseguró que es posible que los coches de F1 alcancen los 400 kilómetros por hora, aunque es muy poco probable que ocurra.

A su vez, en Red Bull mostraron preocupaciones porque se teme que la velocidad punta en rectas baje considerablemente en algunos momentos debido al 'clipping', que se produce cuando el motor cuenta con menor potencia al agotarse la energía eléctrica acumulada, lo que deriva en una disminución gradual de la velocidad máxima.

Max Verstappen, en desacuerdo con el cambio de reglamento en la F1 Ahora, quien se expresó al respecto sobre estos cambios fue Max Verstappen. En una entrevista con Viaplay, el tetracampeón del mundo dio su opinión sobre el nuevo reglamento y los cambios que tendrá la Fórmula 1 a partir del próximo año: “Puede estar bien, o no. Pero creo que va a ser muy complicado, con todas las regulaciones que se le han añadido”, comenzó.

verstappen2 Verstappen fue contundente sobre los cambios en el reglamento de Fórmula 1 de cara a 2026. Instagram @maxverstappen1 “Va a ser muy diferente. Seguro que vas a perder velocidad en ciertos tramos. No sabes exactamente cuánto; ahí también pueden ajustar un poco cómo quieren que se desarrolle la entrega de energía a lo largo de la recta. Pero en realidad es un reglamento muy complicado”, añadió el piloto de 28 años.