La picante advertencia de la barra del Santos a Gabigol en su presentación: "Estás en deuda..."

Durante su presentación oficial, varios fanáticos del Peixe irrumpieron en la conferencia de prensa y le dejaron un fuerte mensaje a Gabigol.

Una de las grandes bombas del mercado de pases fue el regreso de Gabigol al Santos. El histórico delantero del Flamengo y de último paso por el Cruzeiro, regresó al club que lo vio nacer futbolísticamente para hacer dupla con Neymar y conquistar la Copa Sudamericana 2026.

En el marco de la presentación formal, el delantero respondió algunas preguntas por parte de la prensa, y cuando se disponían a realizar las fotos de rigor con su nueva camiseta (llevará la nueve), apareció la barrabrava del Peixe, quienes se subieron al escenario, le entregaron una gorra y una camiseta con el nombre de su movimiento "Sangue Jovem do Santos" y le dejaron una picante advertencia.

La fuerte advertencia de la barras del Santos a Gabigol Mientras Gabigol les daba la mano para saludarlos, los fanáticos del equipo de Vila Belmiro le advirtieron: "Estás en deuda con nosotros. Vos sabés cómo son las cosas". El contexto deja en evidencia que el atacante no atraviesa su pico futbolístico. Su incorporación se concreta luego de un período con escasa participación en Cruzeiro, club en el que prácticamente no tuvo rodaje pese a percibir un salario elevado, cercano a los cuatro millones de dólares anuales.

La picante advertencia de la barra del Santos a Gabigol en su presentación Este escenario generó dudas previas al anuncio oficial de Gabriel Barbosa. Parte de la afición del Santos puso en tela de juicio la apuesta de la dirigencia, que ahora deposita sus expectativas en la sociedad conformada por Neymar y Gabigol para dejar atrás un muy flojo 2025. El objetivo es claro: volver a ser protagonista en el Brasileirao y posicionarse como un aspirante serio en la Copa Sudamericana.

¿Qué dijo Gabigol en su presentación en el Santos? “Estoy acá para ayudarlo a estar en plena forma, tanto dentro como fuera del campo. Hablamos cuando todo estuvo resuelto. Estamos muy contentos de compartir vestuario y campo. Fue muy rápido con la selección, y ahora podremos estar cerca. Estamos muy contentos de volver a estar juntos", comenzó con respecto a lo que se siente compartir cancha con Neymar.