La peculiar frase de Ten Hag tras caer ¡5-1 ante el Flamengo Sub 20! en su debut en Bayer Leverkusen: "El resultado no..."

De todos modos, Ten Hag no hizo una autocrítica muy fuerte ante semejante paliza, se excusó por los errores defensivos en los jugadores inexpertos que probó y lanzó una peculiar frase que generó polémica entre los fanáticos: "Pinta mal, pero no me importan los resultados en pretemporada. Nunca deberíamos perder, menos por una diferencia tan amplia, pero para mí era importante no perder a ningún jugador", apuntó el DT en diálogo con Bild.